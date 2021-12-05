رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: من 2014 وبدأ جبر الخواطر لذوى الهمم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت المهندسة أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى والإفريقى الرياضى للإعاقات الذهنية، إن ردود الأفعال على احتفالية قادرون باختلاف أكثر من المتوقع، لافتة إلى أنها طرحت فكرة الاحتفالية منذ 3 سنوات من أجل رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنها فوجئت بحضور الرئيس السيسى، وهو ما وضعهم وجميع القادرون فى تحدى ليؤكدوا "إزاى قادرون باختلاف". وأوضحت أن من مكتسبات احتفالات قادرون باختلاف قانون التنمر ومادة احترام الآخر، كما تغيرت النظرة لذوى الهمم، مضيفة: "من 2014 وبدأ جبر الخواطر بذوى الهمم".

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