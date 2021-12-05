والدة أحد أبطال ذوى الهمم تشكر الرئيس السيسى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن نجله مصاب بإعاقة حركية فى رجليه ونقص فقرة فى ظهره، لافتة إلى أن الأطفال لديهم القدرة على عمل كل شىء قوى، متابعة: "بدأنا نشجعه من صغره لكى يتم تحفيزه ويتخلص من التنمر ممن حوله إلى أن أصبح بطلًا".
وأوضحت أنهم قدموا العام الماضى فى مبادرة قادرون باختلاف ولكنها ألغيت بسبب فيروس كورونا، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلة: "دائما بيعمل كل حاجة جميلة".
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