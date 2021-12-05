تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. الخطيب يستقبل السباح أحمد طارق غدًا لضمه للأهلي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، غدًا الإثنين السباح أحمد طارق لضمه لفريق السباحة بالنادي في الفئة العمرية الخاصة به.
وأعلنت قناة الأهلي الفضائية أن استجابة الخطيب لتوجيهات الرئيس جاءت بشكل فوري بعد أن لبى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طلب طارق خلال احتفالية "قادرون باختلاف" اليوم الأحد ووجه بضم اللاعب للأهلي وتحقيق حلمه.
ومن المقرر أن يستقبل الخطيب أحمد طارق وهو من ذوي الهمم في الساعة الواحدة ظهرًا بمقر النادي في الجزيرة للترحيب به وتنفيذ توجيه الرئيس بضمه لفريق السباحة، برفقة عدد من مسئولي القلعة الحمراء ومجلس الإدارة الفائز في الانتخابات التي أقيمت قبل أيام.
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