التعليم تشرح تفاصيل امتحان الصف الرابع الابتدائى لطلاب الدمج

أرسلت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن الامتحانات الشهرية للصف الرابع الابتدائي 2022، لطلاب الدمج بمدارس التعليم العام بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن امتحان تلاميذ الصف الرابع الإبتدائي المدمجين بمدارس التعليم العام بإدارتكم طبقاً للقرار الوزاري 252 لسنة 2017، علي أن تقوم المدارس بوضع الامتحانات لهم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر ديسمبر الجارى على النحو التالى:

ـ بدأت الامتحانات 5 ديسمبر وتستمر حتى 9 من نفس الشهر.

ـ يمتحن الطلاب يوم 5 ديسمبر فى اللغة العربية والتربية الدينية.

ـ يوم 6 ديسمبر فى العلوم والمهارات المهنية.

ـ 7 ديسمبر الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

ـ يؤدى الطلاب يوم 8 ديسمبر امتحان اللغة الإنجليزية.

ـ كما يؤدى الطلاب يوم 9 ديسمبر امتحان الرياضيات.

ـ الامتحان يأتى من بنوك للأسئلة بواقع 10 أسئلة فى كل مادة.

ـ الامتحان هدفه قياس نواتج التعلم ومدى استيعاب .

- الاختبار يُغطي ما قُطع من المناهج حتى منتصف نوفمبر الجارى.

ـ يتم تقييم الإجابات على مستوى المدرسة.