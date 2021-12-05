إصابة لاعبين.. شغب فى مباراه كرة الطائرة بين سموحة وسبورتنج

شهدت مباراة سموحة ونادى سبورتنج لفريق الطائرة تحت 17 سنة، شغبا واعتداء على اللاعبين والجهاز الفنى، بعد فوز نادى سموحة على نظيره نادى سبورتنج.

كما أكدت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، لليوم السابع، أنه سيتم فتح تحقيق فى الواقعة، ومعرفة حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى واستدعاء اتحاد اللعبة ومعرفة حيثيات الواقعة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لحالة شغب بين فريق كرة الطائرة بين سموحه وسبورتنج تحت 17 سنه ويوضح اعتداء وسب بين الفريقين واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعى من الواقعه ومطالبين بالتحلى بالروح الرياضية واخلاق اللعبة .