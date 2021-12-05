/664500/المصري-يهزم-ريفرز-يونايتد-بصعوبة-ويتأهل-لدور-الـ16-بالكونفدرالية

حقق النادي المصري فوز صعب على نظيره ريفرز يونايتد النيجيري على ملعب "برج العرب"، ضمن مباراة الإياب في دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد اللقاء خطورة كبيرة من الفريق النيجيري علي المصري، خاصة بعدما أحرز الفريق البورسعيدي الهدف في الدقيقة 12عن طريق جريندو، وحاول المصري بعدها في إحراز الهدف الثاني من خلال بعض المرتدات التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى ريفرز، ولكن لم يسغلونها بشكل جيد.

وتراجع المصري في الدقائق الأخيرة من اللقاء وكانت ستتلقى شباكهم هدف قبل أن يضيع ريفرز يونايتد أكثر من هجمة خطيرة في في أخر المباراة.

وبتلك النتيجة ينجح المصري في التأهل لدور الـ16 من البطولة، بفارق الأهداف بعدما خسر لقاء الذهاب بنتيجة 2/1 ويستفاد من الهدف الذي أحرزه خارج ملعبه.

تشكيل المصري خلال المباراة:

عصام ثروت في حراسة المرمى ، وكريم العراقي وعمرو موسي واسلام صلاح وأحمد شديد في خط الدفاع ، وفريد شوقي وايزي ايميكا و مصطفي سلطان ومحمد جيرندو ومحمد عنتر في خط الوسط ، واوستين أموتو في خط الهجوم.

قائمة المصر لمواجهة ريفرز يونايتد:

أحمد مسعود، عصام ثروت، محمد شحاته، أحمد شديد، إسلام صلاح ، عمرو موسى،كريم العراقي، ، كريم علاء، فريد شوقي، حجاج عويس، إيزي إيميكا، حسن علي، إسلام عطية، محمد جريندو، محمد عنتر، زياد فرج، أوستين أموتو، حسين رجب.

الزمالك يهزم بايونير بخماسية بمشاركة سيسيه وشيكابالا

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بايونير بنتيجة 5/0، ضمن استعدادات الفارس الأبيض لعودة مباريات الدوري العام بعد التوقف الحالي بسبب بطولة كأس العرب.

وتسيد نادي الزمالك اللقاء أمام بايونير، وشارك أكثر من لاعب بعد غياب كبير مثل رزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق.

وأحرز أهداف ازمالك كلاً من عمر السعيد هدفين وأوباما هاتريك، لينتهي اللقاء بخماسة زملكوية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – محمود علاء – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة

خط الوسط: محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمود عبد العزيز – محمد أشرف “روقا” – رزاق سيسيه – يوسف إبراهيم “أوباما”

خط الهجوم: عمر السعيد

وفي شوط اللقاء الثاني أجرى كارتيرون عدة تغييرات أبرزها دخول أيمن حفني وأبو جبل ويوسف أسامة نبيه بدلاً من شيكابالا ومحمد عواد ورزاق سيسيه.