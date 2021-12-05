/664501/الأهلي-ننتظر-رد-اتحاد-الكرة-المصري-بشأن-أزمة-كأس-العالم-للأندية-والخطيب-يتضامن-مع-العامري-فاروق

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن إدارة النادي تواصلت مع الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل معرفة التحرك في أزمة تعارض بطولة كأس العالم للأندية مع كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "حضرة المواطن" "النادي الأهلي يريد أن يكون خير مثال للقارة الأفريقية والكرة المصرية في بطولة كأس العالم للأندية، وننتظر رد الاتحاد المصري لكرة القدم حول هذا الأمر وحل الأزمة".

وتابع "النادي الأهلي عن طريق محمود الخطيب اجتمع مع مستشاري الفريق والعامري فاروق، من أجل تنفيذ رغبة الجمعية العمومية لتواجده نائبا للرئيس".

وواصل "الأهلي يتضامن مع العامري فاروق خلال أزمتة الحالية، والفترة القادمة ستشهد تطورات، وسيكون هناك إجتماع لمجلس إدارة النادي يوم الأربعاء للحديث على آخر التطورات الخاصة بهذه الأزمة".

تأكيداً لـ دوت الخليج: الأهلي يشكر الرئيس السيسي.. ويلبي رغبة شاب ذوي الهمم

وجه النادي الاهلي الشكر للرئيس السيسي في بيان رسمي، بعد تلبية طلب شاب من ذو الاحتياجات الخاصة بلعبه في السباحة بالنادي الأحمر.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، الذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي، بوصفه بطل جمهورية في اللعبة.

الأهلي يستجيب لطلب الرئيس السيسي

وأكمل: " وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون في استقباله غدًا بمقر النادي بالجزيرة. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم. والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة".