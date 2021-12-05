«بفستان مكشوف الصدر»..أول ظهور لنهلة سلامة بمهرجان القاهرة السينمائي منذ 2015

/664502/بفستان-مكشوف-الصدرأول-ظهور-لنهلة-سلامة-بمهرجان-القاهرة-السينمائي-منذ-2015

عادت الفنانة نهلة سلامة، لتخطف الأنظار إليها على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائى، في دورته ال43، وذلك من خلال حفل الختام الذي انطلق منذ ساعات قليلة.

تحيا مصريرصد إطلالة نهلة سلامة بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وأطلت نهلة سلامة خلال المهرجان، بفستان بيج مكشوف الصدر والأذرع، مع وضع جاكت فرو باللون الأبيض على كاتفيها.

وكان آخر ظهور لنهلة سلامة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي، في دورة عام 2015، اي منذ 6 سنوات.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

انطلقت دورته ال 43 منذ أيام لتستمر حتى اليوم 5 ديسمبر، ووصل لرقم قياسي في حضور الجمهور لم يحدث منذ 25 عاما الأخيرة لمهرجان القاهرة بالتذاكر المباعة بلغت 42 ألف تذكرة ومازلنا نعمل بطاقة 80% بسبب كورونا.

إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما

وانطلقت يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

وتضمن البوستر الدعائي لهذه الدورة العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.