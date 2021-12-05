/664509/النائبة-سناء-برغش-تنهي-إجراءات-ضم-مسجد-الحبشي-بدمنهور-ضمن-الآثار-الإسلامية

استقبلت النائبه سناء برغش عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحيرة، وفدا من وزارة الآثار و قطاع تسجيل الاثار الاسلاميه و منطقة الغربية للآثار و منطقة آثار البحيرة و كذلك وفدا من الإدارة الهندسية بالاوقاف و ذلك لإجراء المعاينات و تسجيل المحتوي التراثي لمسجد الحبشي و مشتملاته و ملحقاته بمدينة دمنهور ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقامت اللجنه بتوثيق ورفع كافة مشتملات المسجد، وزخارفه وأبوابه و مشربياته من الداخل و الخارج و كذلك معاينة قبابه ومازنته من الداخل و الخارج.

النائبة سناء برغش تنهي إجراءات ضم مسجد الحبشي بدمنهور ضمن الأثر الاسلاميه

وتقدمت النائبه سناء برغش اليوم بطلب وقف عملية الترميم و التي أنهيت إجراءاتها بمعرفة وزارة الأوقاف باعتماد مالي تجاوز الثلاثة ملايين جنيها نظرا لعدم وضع المقايسات و تحديد المواد و طرق الترميم بمعرفة الآثار و هو الأمر الذي استجابت له اللجنه التي أوصت بسرعة مخاطبة وزير الأوقاف بوقف أية إجراءات ترميم تتم خارج إشراف وزارة الأثار حفاظا علي ما بالمسجد من زخارف أثرية و إعادة طرح العملية بالاشتراطات العلميه و الفنية اللازمة للحفاظ علي المسجد و تحت الإشراف الفني و الهندسي لوزارة الاثار.

وأكدت عضو مجلس النواب انه سيتم استدعاء لجنه هندسيه من وزارة الآثار لاطلاع علي الحالة الانشائيه للمسجد.

على جانب أخر طالب النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ،بضرورة فتح اسواق جديدة في افريقيا بجانب عمل طرق متنوعة لخدمة الصناعة المصرية في تصدير الصناعات الغذائية والدوائية والزراعية والنسيجية وغيرها .

دوت الخليج

وشدد قريطم في كلمته خلال اجتماع لجنة الصناعة مساء اليوم بحضور د هالة السعيد وزيرة التخطيط لاستعراض خطة 100 إجراء لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري. ،بعمل برامج تساهم في مخاطبةالدول الافريقية لفتح الأسواق، بجانب عمل حوافز للمستثمر والمصنع دون المساس بالضريبة و عمل مدارس ومعاهد متخصصةفي اعداد الكوادر الفنيةوالعمالةالمدربةميدانيا من اجل توفيركوادر للمصانع المنتجةوالحفاظ علي مستوي ازدهار الصناعة.

واكد علي ضرورة حلول لمشكلة المصانع الموجودة خارج الكتلةالسكانية منذ زمن بعيد، مع ضرورة الاسراع في صرف الدعم التصديري للشركات التي باتت في احتياج كبيرله وهو متوقف من فترة كبيرة.

كما طالب قريطم الحكومة بسرعة دخول الغاز الطبيعي للمصانع مثل المدن الصناعية مع حساب المصروفات ودفعها علي ٥سنوات او اكثر ويتم دفع المستحق علي عدةسنوات من اجل الحفاظ علي البيئة وعلي صحةالمواطنين وتيسرا للشركات الغيرقادرة علي الدفع كاش في ظل الازمات التي تعرضت لها خلال الاعوام الماضية.