/664503/تامر-عبد-القادر الرئيس-السيسى جعل-من-ذوى-الهمم مصادر-افتخار-فى-المجتمع-ويؤكد-يعطي-دروس-في-الانسانية

أكد النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، أن الإنسانية ليست صناعة، أو إبداع، لافتا إلى أن الإنسانية، عبارة عن مشاعر ومبادئ ومواقف يرسخها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد عليها في مجتمعنا بمواقفه وإنجازاته، وتقديم العون والمساعدة للمحتاج، موضحا أن الجميع لمس اليوم كل هذه المشاعر الطيبة والنبيلة خلال احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة.

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وأشاد عبدالقادر، باهتمام القيادة السياسية بجميع فئات المجتمع المصرى، واحتواء الجميع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى، جعل من ذوى القدرات الخاصة، مصادر افتخار فى المجتمع بعدما كانت تراهم أسرهم أعباء ثقيلة، مؤكدا أن اهتمام الدولة بذوى القدرات دفعهم لتقديم أفضل ما لديهم من إبداع يفيد الدولة، وذلك فى كافة المجالات، بالإضافة إلى أن الرئيس السيسى كان حريصا خلال مؤتمرات الشباب على حضور ذوى القدرات بصورة ملائمة وظهورهم بجواره فى أهم المحافل المحلية والدولية.

وقال عبدالقادر: ستبقى ملامح ومشاعر جبر الخواطر كالمدرسة التى نتعلم فيها من الرئيس السيسى، كل يوم درسا فى الإنسانية والقيادة، لتقضي علي عبارة (الفئات مهمشة) التى كانت رائجة فى الماضى.

كشف عبدالقادر، أن كلمات الرئيس السيسى، اليوم بها رسائل كثيرة، أهمها "أن أعلى مراتب الإتقان مرهونة بمقدار ما يمكن أن نقدمه لأبنائنا وبنتانا من ذوى الهمم، وذوى القدرات الخاصة"، موضحا أن هذه الكلمات فيها تأكيد على مكانة ذوى القدرات الخاصة، لدى الدولة، واهتمام الدولة برعايتهم المتكاملة، كما أن رسالة الرئيس السيسى، بأنه كان هناك حرص شديد من قبل الدولة لتذليل الصعاب وتوفير المناخ المناسب والبيئة الصالحة لتمكين ذوى القدرات الخاصة من المشاركة الفعالة في شتى المجالات، والاستفادة منهم في مسارات العمل الوطنى، فيها تأكيد على أهمية إشراك ذوى القدرات الخاصة فى كافة الأنشطة، والاستفادة بإبداعاتهم المتنوعة.

وأشار النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس السيسى، حرص اليوم للتأكيد على مكانة ذوى الهمم، وفخر الدولة بإبداعاتهم وأنشطتها التى يشاركون فيها باقتدار، مشيرا إلى كلمات الرئيس السيسى التى قال فيها "نرى في أبنائنا من ذوى الهمم ما يجعلنا نفتخر ونعتز بما وصلوا إليه من إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات والمناسبات.. بما يعكس القدرات الاستثنائية التي يمتعون بها لمجابهة التحديات وتجاوزها، ويعزز من الطموحات تجاههم ويدفعنا إلى بذل الغالي والنفيس لتمكنيهم وتدريبهم واكتشاف مواهبهم وثقل الابداعات الكاملة لديهم".

وأوضح عبدالقادر، أنه منذ أن أعلن الرئيس السيسى، رعايته لذوى القدرات، وهم يتسابقون فى إظهار أقصى إبداعاتهم التى يمكن للدولة أن تستفيد منها فى شتى المجالات.