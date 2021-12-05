/664504/السباح-أحمد-طارق-هطلب-من-الخطيب-عضوية-شرفية-بالنادي-الأهلي-وأتمنى-التواجد-مع-فريق-السباحة

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".

وواصل "تقابلت مع محمود الخطيب مرة واحدة من قبل داخل النادي الأهلي، وسعيد بمقابلتة غداً من جديد وتواجدي لاعباً داخل صفوف الفريق، وبزور النادي كل فترة".

وتابع "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وهطلب منه بس أني أكون لاعب سباحة بالنادي الأهلي، وأريد أن تكون لي عضوية شرفية داخل النادي الأهلي".

تأكيداً لـ دوت الخليج: الأهلي يشكر الرئيس السيسي.. ويلبي رغبة شاب ذوي الهمم

وجه النادي الاهلي الشكر للرئيس السيسي في بيان رسمي، بعد تلبية طلب شاب من ذو الاحتياجات الخاصة بلعبه في السباحة بالنادي الأحمر.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتأكيدًا على اهتمام الدولة ومؤسساتها الوطنية بذوي الهمم، الذين يمثلون جزءًا مهمًّا من مستقبل الوطن، يستقبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في الواحدة ظهر غدٍ، الشاب أحمد طارق من ذوي الهمم، الذي طلب من السيد الرئيس في احتفالية اليوم تحقيق رغبته بممارسة لعبة السباحة في النادي الأهلي، بوصفه بطل جمهورية في اللعبة.

السباح أحمد طارق

وأكمل: " وبادر الكابتن محمود الخطيب بالموافقة والترحيب بتلبية رغبة أحمد طارق، وسيكون في استقباله غدًا بمقر النادي بالجزيرة. ووجه الكابتن محمود الخطيب الشكر والتحية لفخامة الرئيس السيسي لبالغ اهتمامه بكل شرائح المجتمع المصري وفي مقدمتها ذوو الهمم. والعمل على تلبية احتياجاتهم وتنمية مهاراتهم واستفادة الوطن من قدراتهم، خاصة أن هناك كثيرين من هؤلاء الشباب المثمر رفع علم مصر في محافل رياضية دولية وآخرها دورة طوكيو، التي حقق خلالها أبطال مصر من ذوي الهمم إنجازات وميداليات عديدة".