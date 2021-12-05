جوهرة تبرز أنوثتها بإطلالة سوداء على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

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دوت الخليج يرصد إطلالة جوهرة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي

وظهرت جوهرة على السجادة الحمراء بفستان أسود وذهبي أبرز جمالها، واعتمد على ربط شعرها ليتناسب مع تألق فستانها، كما امتنعت عن ارتداء الاكسسوارات، واقتصرت على حقيبة باللون الذهبي فقط.

وشهد حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي، حضور عدد كبير من الجمهور على رأسهم سامو زين، وهاني عادل، وهلة سلامة، وصبري فواز، وفاطمة النبوي، وأروى جودة، وإلهام شاهين، وصبا مبارك.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

وانطلقت دورته ال 43 منذ أيام لتستمر حتى اليوم 5 ديسمبر، ووصل لرقم قياسي في حضور الجمهور لم يحدث منذ 25 عاما الأخيرة لمهرجان القاهرة بالتذاكر المباعة بلغت 42 ألف تذكرة ومازلنا نعمل بطاقة 80% بسبب كورونا.

إنطلاق فعاليات يوم صناعة السينما لأول مرة

وانطلقت يوم صناعة السينما للشباب، التي تقام للمرة الأولى ضمن النسخة الرابعة من أيام القاهرة لصناعة السينما، في الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر بالشراكة مع مركز السينما العربية.

ويستهدف يوم صناعة السينما للشباب، مساعدة الطلاب المختارين لبدء مشوارهم في صناعة السينما، بمساعدة المتحدثين الذين يقدمون خبراتهم، ليبنوا جسراً بين الخبرة الأكاديمية وأرض الواقع.

وتضمن البوستر الدعائي لهذه الدورة العديد من العناصر التي تعبر عن ماهية المهرجان، إذ يتضمن شعاره الرسمي "إيزيس" التي تحمل الهرم الذهبي، وأشار محمد حفظي رئيس المهرجان ت إلى أن الهرم الذهبي هذا العام تم تصميمه على هيئة سلم ذهبي ومرآة، ويعد اختيار هذين العنصرين نابع من قناعة إدارة المهرجان بأن السينما ما هي إلا مرآة للمجتمع، وركن أصيل لثقافة كل شعب، مؤكدًا أن المهرجان يُصر هذا العام على تحدي كل الظروف التي يمر بها العالم، من خلال السينما التي تعبر عن الاختلاف والتعددية.