/664506/رشا-أسحق-فعالية-قادرون-باختلاف-تواكب-ميلاد-الجمهورية-الجديدة-بقيادة-الرئيس-السيسي

قالت النائبة رشا اسحق أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، أن فعالية اليوم "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم والتي جاءت بحضور الرئيس وبعض الوزراء و المسئولين في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، تواكب ميلاد الجمهورية الجديدة و انطلاقا من حقوق الانسان للأشخاص ذوي الاعاقة و التي تضمنها المحور الثالث في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و التي اطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر ٢٠٢١ .

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وأضافت النائبة رشا اسحق خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين، اننا نرسخ الان لثقافة الاهتمام و التركيز علي اهتمامات الاشخاص ذوي الاعاقة الذين عانوا لسنوات طويلة من الاهمال و التنمر بسبب قلة الوعي و عدم التركيز الاعلامي علي ابراز مواهبهم و قدراتهم في العديد من المجالات ،موضحة انهم اصحاب الهمم و الارادة الحديدية، و لايمكن اغفال دورهم البارز و المؤثر في انجازهم للعديد من الاعمال الموكلة اليهم عندما يأخذون فرصهم العادلة في العمل.

رشا أسحق: فعالية «قادرون باختلاف» تواكب ميلاد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي

وتابعت اسحق:” لقد ابكانا الرئيس الانسان عندما رأينا دموعه ، و انتقل الينا شعوره المرهف و حسه الانساني عندما حاوره احد اصحاب الهمم و حلمه بأن يكون احد الاعلاميين المشهورين و ان يكون لديه برنامج خاص لتكون اول مداخلة له في البرنامج مع سيادة الرئيس”.

رشا اسحق: تمتع ذوي الاعاقة بجميع حقوقهم

وأوضحت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمتع ذوي الاعاقة بجميع حقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري سواء حقوقهم المدنية او السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية او الثقافية، و ذلك تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠ التي من شانها ان تساهم في زيادة تفاعلهم مع المجتمع بانشطته المختلفة بشكل كلي ، و تسهيل مهام الحياة اليومية عليهم، و تعزيز الاستقلال الوظيفي ، و توفير الظروف اللازمة لتسهيل اعتمادهم علي انفسهم لتوفير حياة كريمة لائقة تضمن كرامتهم”.