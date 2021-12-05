/664507/الأهلي-سعداء-بثقة-الرئيس-السيسي-بمساعدة-السباح-أحمد-طارق-وكل-طلباتك-أوامر

أكد سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه إدارة النادي سعيدة بثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في طلب السباح أحمد طارق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "الأهلي نادي الوطنية، ولابد أن يساهم دائما في الدور المجتمعي مع جميع أطياف الشعب المصري، ونرحب بالسباح أحمد طارق داخل النادي وأن يكون نلبي له رغباتة".

وزاد "محمود الخطيب كان سعيداً بطلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتواجد أحمد طارق داخل النادي الأهلي، وتواصلنا معه وسيكون متواجد بمقر النادي في تمام الواحدة ظهراً".

وأكمل "كل طلبات أحمد مجابة داخل النادي الأهلي، ونحن سعداء بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشرف للنادي الأهلي خدمة أحمد طارق ونبادلة نفس الشعور بحب".

السباح أحمد طارق: هطلب من الخطيب عضوية شرفية بالنادي الأهلي.. وأتمنى التواجد مع فريق السباحة

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".

النادي الأهلي

وواصل "تقابلت مع محمود الخطيب مرة واحدة من قبل داخل النادي الأهلي، وسعيد بمقابلتة غداً من جديد وتواجدي لاعباً داخل صفوف الفريق، وبزور النادي كل فترة".

وتابع "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وهطلب منه بس أني أكون لاعب سباحة بالنادي الأهلي، وأريد أن تكون لي عضوية شرفية داخل النادي الأهلي".