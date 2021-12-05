بعد تصريحاته الأخيرة..عزيز الشافعي لعمرو مصطفى: «لو بتعرف تكتب مكنتش هتشوف فشل»

/664510/بعد-تصريحاته-الأخيرةعزيز-الشافعي-لعمرو-مصطفى-لو-بتعرف-تكتب-مكنتش-هتشوف-فشل

سخر الملحن عزيز الشافعي، من الفنان عمرو مصطفى بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أزمة مطربي المهرجانات، والتي نسبها إلى فشل صناع الموسيقى الراقية وعدم قدرتهم على إبعاد هذا اللون من الأغاني.

دوت الخليج يرصد هجوم عزيز الشافعي على عمرو مصطفى

وكتب عزيز الشافعي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ماهو انت لو عرفت تكتب "ذريع" صح .. مكونتش هتشوف فشل ولا حاجه».

تصريحات عمرو مصطفى المثيرة للجدل

وكان علق الفنان عمرو مصطفى على أزمة منع مطربي المهرجانات التي شغلت عدد كبير من النجوم الكبار والنقاد، ناسبا نجاح هذا النوع من الأغاني إلى فشل أصحاب الموسيقى الراقية.

فكتب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «التزمت الصمت كثيرًا في ما يحدث في الوسط الفني الغنائي لأسباب كثيرة، اولًا نحن أمام واقع أليم في انحدار الذوق العام وده ليس بسبب صانعي المهرجات ولكن بسبب أن القائمين على صناعة الموسيقى الراقية لم يقدموا ما ينافس هؤلاء (فشلو) فشل ذريع لم يحللوا أسباب النجاح».

وتابع: «الآن بعد ثلاثة سنوات من فشلهم حان الوقت الآن لأخذ خطوات جدية للمنافسة بدون منع لأن بمجرد نزول الشكل الجديد للموسيقى الحقيقية وهذا الشكل يكون قريب من فكر هذا الجيل ويمتعه بشكل يستوعب .

عمرو مصطفى يدعم الفنان هاني شاكر

واستكمل عمرو مصطفى حديثه، داعما الفنان هاني شاكر: «طبعا أنا ادعم الفنان الكبير هاني شاكر لأسباب سياسية وليست فنية لأن سياسيًا صورة مصر أهم من أي حد مهما كان جماهيريته ولكن فنيًا يجب الاعتراف أنه لا يوجد بديل لهذه الظاهرة المنحدرة أخلاقيًا وفنيًا و(الحل) هو ظهور البديل».

عمرو مصطفى يعد الجمهور بحل أزمة مطربي المهرجانات

واختتم مصطفى حديثه: «وعد في خلال الأسابيع القادمة هيكون البديل في السوق، حبيت بس أثبت حالة بالبوست ده علشان أكون ليا الشرف إني أكون أول واحد فكر في إنقاذ الصورة العبثية في الوسط الغنائي بدون هجوم وانتقاد ولكن بشغل وتعب وتفكير في الخروج من الأزمة».