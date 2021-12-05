664511 /664511/هاشتاج-السيسى-حبيب-المصريين-يتصدر-مواقع-التواصل-الإجتماعى-بعد-احتفالية-قادرون-بإختلاف نواب البرلمان يدعمون 08:48 م - الأحد 5 ديسمبر 2021 تصدر هاشتاج «السيسى حبيب المصريين» مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك- تويتر) وذلك بعد إحتفالية «قادرون بإختلاف» والتى شهدها بمركز المنارة الأحد، بمشاركة جموع كبيرة من ذوي الهمم وأصحاب الإحتياجات الخاصة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويا في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، والتي كان آخرها اليوم الأحد، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، الإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات. دوت الخليج هاشتاج «السيسى حبيب المصريين»تناقله جميع أطياف المجتمع فى مصر على مواقع التواصل الإجتماعى(فيس بوك- تويتر) موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دوره فى الإهتمام بذوي الإحتياجات الخاصة وتذليل الصعاب لهم بجانب تسخير كافة إمكانيات الدولة المصرية للمشروعات القومية بما تتوافق معهم ظروفهم. نواب البرلمان بغرفتيه مجلس النواب والشيوخ كان لهم دور أكبر عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك- تويتر) وذلك من منطلق تواصلهم المباشر مع المواطنين بشكل مباشر، وتشكيل الصفحات الخاصة بهم جسر من جسور التواصل مع المواطنين أيضا حيث وجه نواب البرلمان التقدير والشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى خاصة أنهم أيضا كانوا لهم دور فعال فى ترجمة رؤية القيادة السياسية التشريعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة فى مصر والتى كانت المحطة الأخيرة لها إصدار القانون القانون بتغليظ عقوبة التنمر عليهم. هاشتاج «السيسى حبيب المصريين» يتصدر مواقع التواصل الإجتماعى بعد احتفالية «قادرون بإختلاف» رواد مواقع التواصل الإجتماعى أيضا من خلال هاشتاج السيسي حبيب المصريي، أكد على أن ذوي الاحتياجات الخاصة، يعيشون عصرهم الذهبي منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويشارك احتفالاتهم، وتم توفير فرص عمل لهم، وتجهيزات محطات وقطارات السكك الحديدية والمترو لهم، وزيادة أعداد الطلاب بمدارس الدمج، كما تم عمل صندوق عطاء لدعمهم وقانون يضمن حقوقهم، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الجهد المقدر. تابع موقع دوت الخليج علي

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