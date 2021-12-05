مشارك باحتفالية قادرون باختلاف: الرئيس قضى على التنمر (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن ما يزعجه هو موضوع التنمر، موجها رسالة للمتنمرين قائلا: "افهموا اللى قدامكم الأول وبعدين هاتتكلموا إزاى". وتابع: "الرئيس السيسى قضى على التنمر، عشان نقدر نعيش زينا زى الناس الطبيعية".

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