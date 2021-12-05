حسام الأمير: السيسى ضرب اليوم النموذج الحقيقى للدعم المجتمعى لذوى الهمم

وأضاف الأمير، فى لقاء عبر سكاى بى، مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أنه الرئيس أطلق على 2018 عام ذوى الإعاقة وصدر به القانون رقم 10 لسنة 2018 وكان أول تشريع حقوقى مصرى يخص ذوى الإعاقة، وفى 2019 صدر القانون 11 المنظم لعمل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ثم تبع ذلك حزمة من القوانين والتعديلات ومنها تغليط عقوبة التنمر.
وأوضح أن الرئيس ضرب اليوم النموذج الحقيقى للدعم المجتمعى والتمكين لذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن الرئيس يترجم كل ما يصله من طلبات واحتياجات للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عملى وفورى، والدليل تأهيل المعلمين.
وتابع: "مافيش رئيس دولة على مستوى العالم بيقابل ذوى الإعاقة بشكل سنوى بهذا الشكل أو يستجيب لطلباتهم بشكل سريع"، لافتًا إلى أن عدد ذوى الهمم يساوى 11% من سكان مصر.
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