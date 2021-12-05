جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنه أجرى مداخلة منذ قليل مع قناة الأهلى وغدا سيتم عقد احتفالية كبيرة له داخل النادى.
وأوضح أن الدولة مهتمة بذوى القدرات الخاصة، معقبًا: "عايز أشكر اتحاد الإعاقات الذهنية اللى نظم الحفلة من أول نسخة لثالث نسخة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النادى الأهلى يحتفل غدا بأحد المشاركين باحتفالية قادرون باختلاف (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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