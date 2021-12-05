النادى الأهلى يحتفل غدا بأحد المشاركين باحتفالية قادرون باختلاف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أنه أجرى مداخلة منذ قليل مع قناة الأهلى وغدا سيتم عقد احتفالية كبيرة له داخل النادى.

وأوضح أن الدولة مهتمة بذوى القدرات الخاصة، معقبًا: "عايز أشكر اتحاد الإعاقات الذهنية اللى نظم الحفلة من أول نسخة لثالث نسخة".