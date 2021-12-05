فيديو.. كلمة النائب العام أثناء اليمين القانونية لمعاونى النيابة الجدد

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للنيابة العامة على موقع "فيس بوك"، كلمة المستشار حماده الصاوى النائب العام، أثناء حفل مراسم أداء دفعة 2018 من معاونى النيابة العامة اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم.





وكان شهد المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام اليوم السبت الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجارى أداء معاونى النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم. وجاء ذلك فى شرف وجود المستشارين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.

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