متحدث الرئاسة ينشر فيديو لكلمة السيسى فى احتفالية قادرون باختلاف

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى احتفالية "قادرون باختلاف".





وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حزمة من الإجراءات التنفيذية، التى سيتم العمل من خلالها فى الفترة المقبلة والموجهة خصيصًا لذوى الهمم.

وأكد الرئيس السيسى، أنه سيتم تضمين المشروعات المنفذة ضمن "مبادرة حياة كريمة" فى جميع المحافظات، لجميع المتطلبات والاحتياجات المجتمعية والثقافية والرياضية والتنموية، المتعلقة بذوى الهمم.

وأشار السيسى، إلى إنه سيتم التوسع فى مجالات تدريب وتأهيل المعلمين، بآليات ومهارات وأسس الطرق الحديثة، فى التعامل والتواصل مع ذوى الهمم من أجل تمكينهم من التعلم والتحصيل الجيد، والتفوق فى مختلف المجالات الدراسية والعملية.