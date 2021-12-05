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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021 للمحصن والغير محصن بلقاح كورنا في المقال التالي
شروط سفر المصريين إلى السعودية 2021 للمحصن والغير محصن بلقاح كورنا وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران المباشر وتعليق القدوم من مصر إلى السعودية وشروط السفر المباشر بين مصر والسعودية وموقف المحصنين والغير محصنين من السفر فى ظل انتشار متحور اوميكرون الجديد وظهور أخبار إيقاف حركة الطيران والسفر إلى السعودية وأسعار الحجر الصحي المؤسسي للمسافرين من مصر إلى السعودية وأيضاً شرح خطوات التسجيل فى منصة قدوم عبر بوابة مقيم فى ابشر أفراد.
أخبار السفر من مصر إلى السعودية
احدث أخبار سفر المصريين للسعودية بعد رفع قيود السفر عن المصريين وتعليق القدوم من مصر والهند وباكستان وفيتنام والبرازيل وجمهورية اندونيسيا وعدم إلزام القادمين من تلك الدول بالحجر المؤسسي لمدة 14 يوم ووضع شروط مخففة للسفر بين مصر والمملكة للمقيم ومرافقية وشرط الالتزام بالحجر المؤسسي وشروط الوصول إلى السعودية التي سنذكرها فى المقال.
شروط السفر بين مصر والسعودية 2021
- أولا يجب عمل مسحة pcr لكورونا قبل موعد السفر بـ 72 ساعة.
- أيضاً يجب التسجيل فى قدوم للسعودية عبر بوابة مقيم.
- ثم يتم حجز المسافر فى فندق معتمد من وزارة الصحة السعودية لمدة 5 أيام وذلك تحت الحر المؤسسي.
- أسعار باقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات التي لا يشملها الحجر المؤسسي للسفر إلى السعودية
- كذلك فى حالة إن كان المسافر حاصل على قاح كورنا المعتمد فى السعودية يجب تقديم شهاد QR المعتمدة من قبل الجهات الصحية المصرية.
- شروط سفر الغير محصن من مصر للسعودية يجب أن يحصل على الجرعة الأولي من اللقاح عند وصوله للسعودية خلال مدة الحجر الصحي المؤسسي.
- وفى آخر يوم من الحجر المؤسسي يتم عمل مسحة PCR قبل السماح للوافد بالخروج والتعامل بصورة طبيعية داخل أراضي المملكة.
خطوات التسجيل فى منصة قدوم للسفر إلى السعودية
- يجب الدخول إلى رابط بوابة ابشر.
- ثم الضغط على خيار ” ابشر أفراد”.
- ثم النقر على خدمة ” قدوم”.
- وبعد ذلك النقر على أيقونة ” ابدأ التسجيل”.
- وبعد ها ينتقل بك المتصفح إلى صفحة كتابة بيانات التسجيل فى بوابة مقيم فى ابشر.
- اختيار فئة القادم إلى السعودية.
- ثم يفتح تبويب جديد يجب أن تقوم بمليء البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل.
- وأخيراً التأكد من صحة البيانات والضغط على ” تسجيل” للانتهاء من تسجيل قدوم للمملكة.
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