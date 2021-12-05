وكيل تعليم الشيوخ تتحدث ل دوت الخليج عن انطلاقة مناقشات الجامعات الأهلية

/664515/وكيل-تعليم-الشيوخ-تتحدث-ل-تحيا-مصر-عن-انطلاقة-مناقشات-الجامعات-الأهلية

قالت النائبة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، أنه اللجنة اليوم شهدت سلسلة من المناقشات وتقييم لتجربة الجامعات الأهلية وذلك بعد عمل أربع جامعات أهلية الان، وما تم صرفه عليها من مبالغ التي صرفت وستصرف على كل الجامعات الأهلية الفترة القادمة.

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وتابعت أنه يتم العمل على إعادة تقييم ودراسة وثيقة جدا عن ماذا تم وما تقييمه، وكيف ندعم هذه الجامعات الأهلية، بحيث أنها تؤدي الغرض المنوط بها.

وأضافت أنه تم تكوين فرق عمل، بما يفيد تقدم التعليم في مصر سواء في التعليم الحكومي أو من الجامعات الأهلية أو من الجامعات الخاصة، حيث ان وجود قامات كبيرة جدا في هذه لجنة التعليم بالشيوخ يثري النقاش ويقدم حلول واقتراحات في غاية الأهمية.