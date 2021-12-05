شوقي غريب: المدرب الوطني الأفضل لتدريب منتخب مصر.. والجمهور المصري بيتعامل بمزاجة

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أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن أراء الجماهير دائما تكون مختلفة وعلى حسب سير المباراة يحددوا أهدافهم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "إذا لعب المدرب وحقق النتيجة تتحدث الجماهير على الأداء أنه الأهم، وإذا تم تحقيق الأداء يقولوا النتيجة الأهم، ولن تستطيع إرضاء الجميع".

وواصل "منتخب مصر وصل كأس العالم بمدربين مصريين، ولكن هناك من يريدوا تواجد مدرب أجنبي أفضل وكل شخص له وجهة نظر يجب أن تحترم، ولكننا وصلنا ايضا للبطولة العالمية بمدربين مصريين".

وأكمل "محمود الجوهري كان مدرباً عظيماً ووصل بنا غلى كأس العالم، وحصل على أمم افريقيا، وعملت مع حسن شحاتة وفزنا ببطولة افريقيا 3 مرات على التوالي".

واختتم "لن يحقق أي منتخب الفوز بـ 3 بطولات قارية على التاولي مهما حدث وحسن شحاتة هو الاستثناء الوحيد في هذا الأمر".

المنتخب الأولمبي ينهى معسكره الأول مع شوقي غريب استعداداً لتصفيات أفريقيا

انهى المنتخب الأولمبي مواليد 2001 معسكره المغلق الأول تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب في بداية مرحلة الإعداد لخوض التصفيات القاريه التي تنطلق في أكتوبر 2022 و المؤهله لنهائيات الأمم الافريقيه تحت 23 سنه والتي يتأهل الثلاثه الأوائل منها لأولمبياد باريس 2024.

وكان الجهاز الفني قد قسم المعسكر الي مرحلتين خصص الأولى للاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز وخصص الجزء الثاني لعناصر القسم الثاني وبطولة الجمهوريه مواليد 2001 للتعرف علي أكبر عدد ممكن من اللاعبين قبل الوقوف على القوام الأساسي الذي سيعتمد عليه في المرحلة المقبلة.

تصريحات شوقي غريب

وأشار شوقي غريب إلى أن الوضع في هذا المنتخب يختلف عن المنتخب الأولمبي السابق مواليد 97 الذي شارك في بطولة افريقيا بدون تصفيات وفاز ببطولتها ونجح في بلوغ دور ال8 لأولمبياد طوكيو 2020

واكد غريب ان النجاح الأكبر هو إفراز الفريق لأكبر عدد من العناصر للمنتخب الأول وهو الهدف من جميع المنتخبات التي دون المنتخب الأول وهو ماتحقق مع المنتخب الأولمبي السابق الذي أصبح هناك عدد كبير من عناصره انضمت للتشكيلة الأساسية للمنتخب الأول تحت قيادة كارلوس كيروش.

التجمع القادم لمعسكر المنتخب الأولمبي

وأشار المدير الفني للمنتخب الاولمبي إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيشهد تجمعًا من أجل الاشتراك في بطولة شمال افريقيا وهو احتكاك مناسب للفريق خلال تلك الفتره وهناك تخطيط لعمل معسكر خلال شهر يناير أثناء اشتراك المنتخب الأول في بطولة الأمم الافريقيه بالكاميرون.

ومن جانبه وجه غريب الشكر لكل الأجهزة الفنية وقطاعات الناشئين بالأندية المصرية بمختلف درجاتها للتعاون مع الجهاز الفني في إنجاح أول معسكر للفريق تحت قيادته.