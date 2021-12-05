رئيس القابضة للمياه يتابع تمركز المعدات بمناطق كورنيش وشرق الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مناطق تمركزات معدات شركة الصرف الصحى بطول طريق الكورنيش، بمناطق شيراتون، المنتزة، بئر مسعود، سبورتنج، المنشية، ومحطة الرمل.





والتقى رئيس الشركة القابضة ببعض العاملين والأطقم الفنية من أبناء شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أثناء تواجدهم لتأدية عملهم بنقاط التمركزات، ووجه الشكر لهم على ما يقومون به من جهود ومواصلة الليل بالنهار لخدمة المواطنين، وحثهم لبذل مزيد من الجهد. كما تفقد تمركزات المعدات بمناطق قطاع شرق الإسكندرية، ومنطقة كليوبترا، وسموحة، والعجمى.

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