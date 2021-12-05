السيسى لـ أحد أبطال ذوى الهمم: رسالتك هنقولها كتير فى الإعلام (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه أحد أبطال ذوى الهمم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على صدور قراره بدخولهم الجامعات المصرية، مؤكدًا أنه دخل كلية التربية النوعية، وحصل على امتياز فى الأربع سنوات ليتخرج الثانى على الكلية.





وأوضح أنه يريد أن يرسل رسالة للمواطنين، ليرد الرئيس: "وجه لهم رسالة وهما هايسمعوا"، ليقول فى رسالته: "نفسى المجتمع كله المتكلمين والصم يكونوا مستوى واحد، إحنا بنقرا شفايف كويس، وبنعرف نشتغل قوى". وعلق الرئيس السيسى: "أنا فخور بيكم جدا، وبحبكم جدا ومتشرف بيكم جدا، صحيح، والرسالة بتاعتكم هنقولها كتير فى الإعلام عشان الناس تسمع". جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضى المصرى لأصحاب القدرات الخاصة. كما تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، كما التقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

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