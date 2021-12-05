السيسى: هنعمل معرض لمنتجات ذوى الهمم عشان الناس تشوف الحاجات الحلوة دى

جدة - نرمين السيد - وطلب أحد المشاركين فى المعرض زيارة أسوان، ليعقب الرئيس: "يسافروا أسوان كلهم".

جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضى المصرى لأصحاب القدرات الخاصة.

كما تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، كما التقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل.