السيسى يطلب صورة مع خديجة خلال النسخة الثالثة من قادرون باختلاف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى لفتة إنسانية من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال تفقد معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، طلب التقاط صورة تذكارية مع خديجة إحدى بطلات ذوى الهمم.





وحرص الرئيس بنفسه على إحضار كرسى لتجلس عليه "خديجة". جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضى المصرى لأصحاب القدرات الخاصة. كما تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، كما التقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

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