السيسى لـ أعضاء أوركسترا النور والأمل: الدنيا منورة بيكم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه أعضاء أوركسترا النور والأمل: "كل سنة وأنتم طيبين، ربنا يخليكم لينا، مش عايزين حاجة، عارفين إنى بحبكم قوى، والله صحيح، أنا النهاردة وأنا شايفكم كده الدنيا منورة، متشكرين".





ليرد أعضاء أوركسترا النور والأمل: "حضرتك أحلى رئيس فى الدنيا، إحنا كمان بنحبك، ربنا يخليك، كفاية الكلام الجميل ده". جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضى المصرى لأصحاب القدرات الخاصة. كما تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، كما التقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

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