إحدى بطلات ذوى الهمم: صبرنا وربنا رضانا بيك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعربت إحدى المشاركات فى معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسى قائلة: "عاجزين عن شكر حضرتك على اللى بتعمله معانا، إحنا صبرنا وربنا رضانا بيك، التشريعات والقوانين حمتنا كتير قوى، ومش عارفين نشكرك إزاى".





وأوضحت أنه منذ الاحتفالية الأولى لقادرون باختلاف اختلفت نظرة المجتمع لهم، متابعة: "الناس بقيت تبصلنا فى الشارع تضحك بعد ما كانت بتتنمر علينا، حضرتك خليتنا على الساحة بعد ما كنا مركونين على جنب". جاء ذلك على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، خلال مشاركته فى النسخة الثالثة من احتفالية "قادرون باختلاف"، الساحة الرياضية لمشاهدة فعاليات ممارسة الرياضات المختلفة من قبل أبطال الاتحاد الرياضى المصرى لأصحاب القدرات الخاصة. كما تفقد أجنحة معرض المنتجات الحرفية والوسائل التكنولوجية لذوى الهمم، كما التقى بأعضاء أوركسترا النور والأمل.

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