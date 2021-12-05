سامح شكرى يتوجه للسنغال للمشاركة بمنتدى "داكار" للسلم والأمن فى إفريقيا

توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الأحد، إلى جمهورية السنغال من أجل المشاركة في أعمال الدورة السابعة من منتدى داكار الدولي حول السلم والأمن في إفريقيا، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار على مدار يومين.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن المنتدى يعقد تحت رعاية الرئيس السنغالي ماكي سال وبمشاركة وزراء وكبار مسئولين من مختلف دول العالم، إضافة إلى ممثلي العديد من الشركاء والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنعقد الدورة السابعة من المنتدى تحت عنوان "تحديات استقرار وبزوغ إفريقيا في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا.