أهداف مباراة المصرى وريفرز يونايتد بالكونفدرالية

تأهل فريق المصرى البورسعيدى لدور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعد فوزه على ريفرز يونايتد النيجيرى بهدف دون مقابل فى لقاء العودة الذى جمع الفريقين باستاد برج العرب في إياب دور الـ32 مكرر للبطولة.

أحرز هدف المصرى عبد اللطيف جريندو فى الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء عن طريق محمد عنتر لعبها النيجيري أوستن أموتو في المرمى تصدى لها الحارس لترتد لتجد جريندو يودعها المرمى الخالى من حارسه بسهولة .

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بتفوق الفريق النيجيري بهدفين مقابل هدف، ليصعد المصرى لدور المجموعات مستفيدا من بند احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض.

وقام لاعبو المصرى بالضغط القوى منذ الدقيقة الأولى عن طريق لاعبى الوسط والجانبين وتحرك احمد شديد قناوى ومحمد عنتر ومن أمامهم جريندو عبد اللطيف واوستن اموتو حتى تحقق المراد بإحراز الهدف الأول في الدقيقة 12، ويحاول بعدها الضيوف الإعتماد على الهجمات المرتدة التي تصدى لها دفاع المصرى ومن خلفهم احمد مسعود حارس المرمى حتى اطلق حكم المباراة صافرته بنهاية الشوط الأول بتفوق أبناء بورسعيد بهدف مقابل للاشئ .

في الشوط الثانى استمر لاعبو المصرى في الضغط وحال القائم والعارضة من إحراز هدفين للفريق البورسعيدى، في الوقت الذى حاول فيه الضيوف إدراك هدف التعادل عن طريق الهجمات المرتدة والتي كان من احداها الفريق النيجيري قريبا من إحراز هدف التعادل لولا تدخل كريم العراقى ظهير أيمن النادى الساحلى في اللحظات الأخيرة.