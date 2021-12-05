/664518/أمل-رمزي الرئيس-السيسي-أولى-ذوى-الهمم-رعاية-خاصة-ووفر-لهم-كافة-سبل-الدعم

قالت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية "قادرون باختلاف" مع أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة ممتع، ويعكس إنسانية الرئيس ودعمه الموجه في كل كلمة لذوي الاعاقة، وتقديره للنماذج الإيجابية والمواهب الشبابية رغم التحديات التي يواجهونها بسبب اعاقتهم .

دوت الخليج

وأكدت رمزي، في بيان لها، أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عصر ذهبي لذوي الاعاقة، فالدعم والاهتمام الذي تم توجيهه من قبل فخامته لتمكينهم، وتوفير كافة سبل المعيشة والدمج داخل المجتمع مع باقي المواطنين، خلق حالة من الفخر والاعتزاز في نفوسهم بوجود قيادة سياسية ومظلة حماية لهم توفر لهم كافة فرص الدعم والتأهيل والتدريب.

أمل رمزي: الرئيس السيسي أولى ذوى الهمم رعاية خاصة ووفر لهم كافة سبل الدعم

ولفتت أن مصر من الدول الرائدة في احتواء ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم، وقطعت شوطاً كبيراً في دمجهم في المجتمع، من خلال تكافؤ الفرص بينهم وبين الأشخاص العاديين، وعدم التمييز ضدهم وتحقيق المساواة في الحريات والحقوق والواجبات، وتنفيذا لنصوص الدستور الذي أكد على أن الجميع متساوون دون تفرقة.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالشيوخ، إن ذوى الاحتياجات الخاصة نموذج يحتذى به في الإرادة والعزيمة وتحمل المسئولية، فقد أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، الأمر الذي جعلهم اليوم يحققون بطولات غير مسبوقة في كافة المجالات، يفخر بها كل مصري.

وأكدت نائبة الشيوخ، أن الدولة المصرية عزمت منذ تولي الرئيس مقاليد الحكم على وضع استراتيجية متكاملة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، متماشية مع رؤية مصر 2030 في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والاقتصادية بجانب التشريعات التي تم إصدارها مؤخرا وتضمن تمثيل جيد لهم داخل المجالس النيابية.