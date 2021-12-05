/664519/سيف-الدين-الجزيري-منتخب-تونس-يلعب-من-أجل-الفوز-والتأهل-فقط

تحدث سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس عن لقاء فريقه الحاسم أمام الإمارات غداً، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال لاعب نادي الزمالك عن مواجهة تونس الامارات المنتظره: " أغلقنا ملف لقاء سوريا، ربما التوفيق لم يكن معنا، وحضرنا أنفسنا جيداً لمباراة الغد أمام الامارات".

وأضاف: " مواجهة الإمارات لن تكون سهلة، ولكن سنلعب من أجل الفوز والتأهل للدور القادم، وهذا هدفنا منذ البداية".

وأكمل: " التأهل بين أقدامنا حتى الأن رغم الخسارة اللقاء الماضي، وعلينا أن نتحمل المسئولية وهذا ونحقق الفوز وهذا ما أتفقنا عليه جميعاً".

نتيجة مباراة تونس وسوريا

نجح المنتخب السوري من تحقيق الفوز على المنتخب التونسي، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين المنتخبين في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

فتتح المنتخب السوري سجل التهديف في وقت مبكر من المباراة، بالدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، عن طريق أولفر كاسكاو، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تسكن يمين شباك نسور قرطاجة.

وجاء المنتخب التونسي بالضغط طوال أحداث الشوط الأول من محاولة تعديل النتيجة، ولكن دفاعات السورين كانت بالمرصاد من نصف ملعب اللقاء.

عاد المنتخب السوري في الشوط الثاني ليضرب بالهدف الثاني في المباراة، ويؤكد على نتيجة المباراة في الدقائق الأولى من النصف الثاني للقاء، بالدقيقة الـ 47 عن طريق محمد عنز، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بعد تمريرات كثيرة على الجانب الأيمن من الملعب، ويسددها عنز أعلى حارس المرمى وتصطدم بالقائم العلوي وتسكن الشباك.

https://twitter.com/L_esk1/status/1466877516795285509?s=20

تشكيل منتخب تونس أمام سوريا:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: بن حميدة - غيلان شعلالي - ياسين مرياح - بلال العيفة.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان- فرجاني ساسي- فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: فراس بالعربي- حنبعل مجبري- سيف الدين الجزيري.

نتيجة مباراة تونس وموريتانيا:

افتتح الدولي التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة