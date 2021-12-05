/664520/شوقي-غريب-مصر-لديها-العديد-من-المدربين-الجيدين-يستطيعوا-قيادة-المنتخب-الوطني

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أنه مدرب وطني وساهم في التواجد على منصة التتويج والحصول على الميدالية البرونزية بمونديال الشباب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "لدينا مدربين مصريين على أعلى مستوى وسيكونوا إمتداد للفترة القادمة، ولابد أن يكون هناك دعم لهم خلال الفترة القادمة، وهناك خطة لتواجد مدربين مصريين في جميع الفئات التدريبية".

وزاد "من الصعب التغيير الأن لمنتخب مصر لأننا على مقربة من المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، ولكن من بعد كاس العالم لابد أن يتم الاعتماد على المدربين المصريين بشكل كبير".

واختتم "منتخب مصر يضم العديد من اللاعبين الجيدين، ولدينا مجموعة مدربين مصريين كبار للغاية، وأي شخص منهم يستطيع قيادة منتخب مصر خلال الفترة القادمة".

شوقي غريب: المدرب الوطني الأفضل لتدريب منتخب مصر.. والجمهور المصري بيتعامل بمزاجة

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن أراء الجماهير دائما تكون مختلفة وعلى حسب سير المباراة يحددوا أهدافهم.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "إذا لعب المدرب وحقق النتيجة تتحدث الجماهير على الأداء أنه الأهم، وإذا تم تحقيق الأداء يقولوا النتيجة الأهم، ولن تستطيع إرضاء الجميع".

شوقي غريب

وواصل "منتخب مصر وصل كأس العالم بمدربين مصريين، ولكن هناك من يريدوا تواجد مدرب أجنبي أفضل وكل شخص له وجهة نظر يجب أن تحترم، ولكننا وصلنا ايضا للبطولة العالمية بمدربين مصريين".

وأكمل "محمود الجوهري كان مدرباً عظيماً ووصل بنا غلى كأس العالم، وحصل على أمم افريقيا، وعملت مع حسن شحاتة وفزنا ببطولة افريقيا 3 مرات على التوالي".

واختتم "لن يحقق أي منتخب الفوز بـ 3 بطولات قارية على التاولي مهما حدث وحسن شحاتة هو الاستثناء الوحيد في هذا الأمر".