/664486/قريبا--افتتاح-احدث-واكبر-وحدة-غسيل-كلوى-بمستشفى-برديس-في-سوهاج

أعلن النائب محمود حمدي أبو الخير، عضو مجلس النواب عن دائرة البلينا جنوب سوهاج، أن الايام القادمة ستشهد افتتاح احدث واكبر وحدة غسيل كلوي في مستشفى برديس بعد تجهيزه، وسيتم استقبال مرضى الفشل الكلوي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف النائب محمود حمدي أبو الخير، أن الايام القادمة ستشهد مستشفى برديس استقبال أجهزة حديثة لتضاف الي المستشفى لتخدم اهالي القرية والقرى المجاورة لهاوتخفيف الاعباء عن المواطنين.

احلال وتجديد مستشفى البلينا بـ 700 مليون

وأشار أبو الخير الى أن البدء في احلال وتجديد مستشفى البلينا المركزي تم منذ ايام، وسيتم انشاء مستشفى به بأعلى المواصفات القياسية بتكلفه تعدت ٧٠٠ مليون جنيه ليصبح صرح طبى لا يوجد له مثيل علي مستوي صعيد مصر بمواصفات واشتراطات بناءيه وتجهيزات عالية.

وأكد أبو الخير أن الرسومات والمبالغ المالية تم اعتمادها وطرحها من خلال مبادرة حياه كريمة لتنفذ بشكلٍ خاص مختلف عن باقي المستشفيات الاخرى.

تعليم الطلاب تناقش مشاكل تسكين الطلاب بجامعة سوهاج

أكد النائب محمود حمدي أبو الخير، نائب مركز البلينا جنوب سوهاج، أن لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ناقشت اليوم طلب الاحاطة الذي تقدم به بخصوص مشكلة التسكين الخاص بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات ابناء مركز البلينا بجامعة سوهاج ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وأضاف أبو الخير، أن ذلك تم بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة، وتم الاتفاق علي زيادة العدد المحدد لطلاب مركز البلينا داخل المدينة الجامعية في السنوات القادمة ومراجعة بعض الطلاب التي تم رفض تسكينهم هذا العام وقبول من يتم موافاته للاشتراطات والمعايير المطلوبة وتسكينه خلال الايام القادمة.

مناقشة طلب إحاطة بشأن مزلقان طهطا بمجلس النواب

جدير بالذكر ايضا أنه سبق وأكد النائب نشأت فؤاد عباس، نائب حزب الشعب الجمهوري عن الدائرة الرابعة "طما – طهطا – جهينة" شمال سوهاج، أن لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، ناقشت طلب الاحاطة الذي تقدم به بمجلس النواب بشأن مزلقان طهطا البحري لسوء حالته وتفاديا للعديد من الحوادث، وتزويده بالأجراس.

وقال عباس، إن المزلقان البحري بطهطا والمغلق حاليا يخدم يوميًا آلاف المواطنين ذهابًا وإيابا، حيث يربط المزلقان بين طرفي مدينة طهطا من الناحية الغربية والناحية الشرقية، ويقع امامه شارع التجارة الذى يوجد به اغلب المصالح الحكومية على سبيل المثال مدرسة التجارة، والادارة التعليمة، و المدرسة الصناعية للبنات بطهطا، و محكمة طهطا، والعديد من المحلات التجارية والعيادات الطبية، وغيرهم.