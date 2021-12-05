صندوق مكافحة الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات بين موظفي الحكومة انخفضت لـ1.7%

أكد الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الهدف من قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات حماية أرواح المواطنين خاصة بعد الحوادث الكثيرة التي وقعت من موظفين بسبب تأثير تعاطي المخدرات.

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أنهم كشفوا خلال العامين الماضيين على ما يقرب من نصف مليون موظف، مفيدا بأن نسبة التعاطي بين الموظفين في البداية كانت 8% والآن 1.7%.

وتابع: "حينما تم إعداد قانون فصل المتعاطي كان الهدف تضييق فرص التعاطي، لوقف التعاطي بين الموظفين، وأهم مادة أننا نعطي مدة 6 شهور لتقبل العلاج، وتقدم ما يقارب من 9 آلاف موظف واستنفذنا الآن كل الفرص وأي متعاطي سيتم فصله وسيكون هناك لجنة من صندوق مكافحة الادمان ومصلحة الطب الشرعي وسيتم سحب عينة ارتجالية وفى حالة اشتباه سيتم تحوليها لمعامل وزارة الصحة ثم التأكد لثبوت التعاطي قبل اتخاذ أي إجراءات واللجان ستكون فجائية".

