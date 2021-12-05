إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى واستئناف الملاحة بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري مساء اليوم الأحد، بعد تحسن الأحوال الجوية، واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الاحمر.
كانت أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم، نظرا لسوء الاحوال الجوية، وشدة الرياح التي بلغت 37عقدة والضغط الجوي 1012، واتجاه الرياح غربية وحالة البحر مضطربة جدا.
وأكدت الهيئة أن سرعة الأمواج من 3 إلى 4 أمتار، والرؤية 6 كم، وتم إيقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .
من جانبه شدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية، لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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