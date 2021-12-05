محمود الخطيب: الرئيس السيسى أب للعائلة المصرية ولديه حرص على أصحاب الهمم

وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بكافة شرائح المجتمع وبالأخص ذوو الهمم.

وأشاد الخطيب فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON بالحوار الذى دار بين الشاب أحمد طارق والرئيس السيسى عندما عبر عن أمنيته أن يلتحق بالنادى الأهلى قائلاً: استوقفنى حديث الرئيس الإنسانى مع الشاب وشعرت أنه أب يتحدث مع ابنه ببساطة وهدوء وهذا أمر ذكرنى بفكرة "العائلة المصرية" وإزاى كلنا ملمومين حوالين بعض.

تابع: ذوو الهمم أثبتوا وجودهم على الأرض فى بطولة طوكيو الماضى وهى شريحة مهمة فى المجتمع وحديث الرئيس معهم يعطيهم قوة تحدى لمواجهة تلك التحديات ".

ومازحت لميس الحديدى الخطيب قائلة: أنا مبسوطة أن كتير من الأولاد طلعوا أهلاوية" ليرد قائلاً : الحمد لله .

وعن استجابته لطلب الشاب السباح أحمد طارق قال الخطيب: "سمعت الحوار وكنت وبالفعل الإدارة التنفيذية للنادى الاهلى تواصلت مع أحمد طارق وغداً سيكون فى النادى فى الواحدة ظهراً"، مشدداً على أهمية تحقيق أمنيته والتى تمثل داعماً له فى مسيرته خاصة من الناحية النفسية والبدنية ولتحقيق رغبته وهو أمر مهم جداً قائلاً : " النادى الأهلى طول تاريخه منذ عام 1907 له دور مع المجتمع ليس على صعيد الرياضة فقط بل وثقافة وجانب إنسانى ".

واصل: "بالأخص فى عهد الرئيس السيسى الذى يمثل أبا للعائلة المصرية وأعتقد أن النادى الأهلى يجب أن يكون حريصاً عبر دوره الوطنى أن يتعاون بشكل جاد مع المجتمع ومع كل مؤسسات الدولة ".

واستطرد: النادى الأهلى لديه فرق كاملة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف الألعاب ولازم نشكر أولياء أمورهم على تعبهم مع أولادهم "، مشدداً على أن النادى الأهلى سيعظم من دوره فى هذا الصدد ".

وقال الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أن الجمعية العمومية منحته ثقة كبيرة جداً فى الانتخابات الأخيرة وجعلت المسؤولية أكبر على عاتقه". وتابع على قد ثقة الناس فينا لازم نكون قد هذه الثقة وسنعمل بإخلاص لنادينا ولأعضائنا وهذا حق النادى الأهلى علينا ".

وحول تضارب المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التى تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التى تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل قال: "أرسلنا ثلاثة خطابات للاتحاد الدولى والأفريقى والمصرى والأخير منوط به أن يدافع عن هذا الأمر كونه الراعى لحقوق الأندية المصرية ويجب أن يعمل عليها ".

واصل: "هذه الخطابات كان لها أثر وأجرينا حواراً عبر زوم بين الثلاثة الاتحادات وأعتقد أنه سيكون هناك حلول لهذا الأمر".

وقرر النادى الأهلى فى وقت سابق إرسال خطابات لكل من الاتحاد المصرى لكرة القدم، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد الدولى لكرة القدم، لرفع الضرر الواقع على فريق الكرة بسبب تعارض المواعيد بين بطولة كأس العالم للأندية، التى تقام خلال الفترة بين 3_ 12 فبراير المقبل وبطولة الأمم الإفريقية، التى تقام خلال الفترة ما بين 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.