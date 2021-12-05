/664523/محمود-الخطيب-يكشف-عن-مستقبل-موسيماني-مع-الأهلي-وأزمة-مباريات-كأس-العالم

تحدث محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، حول مستقبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث الخطيب في تصريحات تليفزيونية على قناة صدى البلد مع الاعلامي أحمد موسى عن التجديد لموسمياني مع الأهلي وقال: "سنعقد اجتماعًا مع بيتسو موسيماني يوم الثلاثاء القادم في وجود ياسين منصور رئيس شركة كرة القدم في النادي الأهلي، حول مستقبل المدرب معنا الفترة القادمة".

وأضاف: “ حصلنا على وعود من اتحاد الكرة بأن يصلون لحل ويخاطبون الجهات المختصة، بسبب أزمة مباريات كأس العالم التي في نفس توقيت كأس أمم أفريقيا”.

وتترك للحديث عن الشاب الذي كان مع الرئيس السيسي خلال مؤتمر دعم ذو الهمم وقال: "بعدما سمعت حوار الشاب أحمد والرئيس السيسي تحدثت إلى الإدارة التنفيذية للتواصل مع أحمد لإنهاء إجراءات انضمامه للنادي، سيتم عمل عضوية رياضية له ليمارس الرياضات التي يحبها".

لرئيس السيسي يبكي متأثرًا بحديث أحد الأطفال من ذوى القدرات

وطالبت إحدى الفتيات من ذوى الاحتياجات الخاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يتم اعتماد طريقة برايل ضمن قراءة الوثائق الرسمية سواء البطاقة أو جواز السفر، أو غيرها.

الرئيس السيسي يعد بتنفيذ مطالب إحدى فتيات ذوى القدرات

وقالت الفتاة هند:" أنا بحلم أن كل الوثائق الرسمية، سواء البطاقة أو جوازات السفر، تكون مكتوبة بطريقة برايل «الملموسة» لمساعدة كل المكفوفين علشان نقدر نتعرف على الآخرين.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: فى عندنا مجمع الوثائق المؤمنة، بيطلع إصدارات وسنسعى إلى وضع ما تطالبين به، لكن يلزن أن ندرس الأمر حتى نتأكد من أنه يتوافق مع قوانين الدولة، ولو مافيش تعارض هانعمل على تنفيذه فورًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفنان مصطفى شعبان، والإعلامي شريف مدكور، قد شاركا فى احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث قاما بإدارة الحوار مع الأطفال من ذوى القدرات.

وعلم موقع دوت الخليج بتواصل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي مع السباح أحمد طارق، استجابة لطلب الرئيس السيسي بتواجده داخل النادي الأهلي غداً الأثنين.

وكان أحمد طارق تحدث اليوم أمام الرئيس السيسي وأكد أنه يحلم باللعب داخل النادي الأهلي في فريق السباحة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن طلب أحمد طارق مجاب وأن الأهلي أرسل موافقته الفورية للتواجد داخل النادي