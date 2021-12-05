/664524/الصحة-السعودية-تصدر-آخر-تحديث-معايير-حالة-محصن-للقادمين-للمملكة

صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أنه تيسيراً على القادمين للمملكة العربية السعودية بغرض الزيارة أو الحج والعمرة ، والمحافظة على صحة وسلامة المواطن السعودي والمقيم ، فقد أصدرت وزارة الصحة السعودية تحديث تعريف معايير حالة "محصن" للقادمين لغرض الزيارة ، أو الحج والعمرة ، أعتباراً من ( 1 ) ديسمبر 2021 كل من تم تطعيمه باللقاحات الآتية ( ساينو فارم -- ساينو فاك -- كوفاكسين ) جرعتين ، وكذلك أعتباراً من الأول من يناير 2022 كل من أخذ لقاح كورونا ( سبوتنك - v ) جرعتان ، بالإضافة إلى اللقاحات التي تم أعتمادها سابقاً من لقاحات فايزر -- موديرنا -- أسترازينيكا ) جرعتين ، ولقاح جانسن جرعة واحدة بعد مضي (14) يوم من الحصول على الجرعة .

دوت الخليج

يسمح بدخوله المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة (3) أيام ، بشرط عمل مسحة (PCR) تكون نتيجتها سلبية قبل قدومه المملكة ب (72) ساعة وكذلك مسحة تكون نتيجتها سلبية بعد (48) ساعة من الوصول إلى المملكة.

جدير بالذكر أن عادل حنفي نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، قد أكد أن السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية أعلنت السماح للقادمين الذين تلقوا لقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول البلاد للقيام بزيارات قصيرة، بدءا من الشهر المقبل.

دوت الخليج

وقال حنفي إن هيئة الصحة العامة في السعودية أدرجت لقاح سبوتنيك V الروسي ضمن تحديثات تطبيق «وقاية» للقاحات المسموح للمطعمين بها دخول المملكة، وهو التطبيق الذي يقدم تعريفا شاملا لمفهوم التحصين ضد فيروس كورونا وقائمة اللقاحات المعتمدة في الممكلة، لكل الراغبين في القدوم إلى السعودية.

عادل حنفي: السعودية تسمح للحاصلين على لقاح سبوتنيك بأداء العمرة بداية الشهر المقبل

وأوضح نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، اليوم، أن هيئة الصحة السعودية سمحت للحاصلين على جرعتين من «سبوتنيك V» بدخول المملكة في إطار الزيارة القصيرة، التي تشمل العمرة والحج ابتداء من أول يناير 2022 مع ضرورة عمل مسحة (pcr) تشمل (QR) قبل دخول المملكة .