الإفتاء: تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين

جدة - نرمين السيد - أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحريم شرب الخمر ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، مستدلة بيقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"، وقول النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- "كُلُّ مُسْكِرٍ خمر، وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرام"، مؤكدة أن هذه النصوص تدل على تحريم شربها، لشدة الوعيد فيها.





وتابعت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" اليوم الأحد: "إذا كان الشرع الشريف أمرنا بعدم فعل المحرمات، والتى منها شرب الخمر، فإن ذلك يحصل أيضًا بترك الشىء المُحرم وعد القصد إليه، فالمسلم يخرج من عهدة النهى بتركه وعدم القصد إليه". وأوضحت أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى أناط الله سبحانه وتعالى أفضلية أمة الإسلام بها فى قوله تعالى "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ"، إنما يكونا بالوسائل الشرعية والقانونية المُقَررة، والتى تتغير بتغير الزمان والمكان والبيئات والعصور والأعراف.

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