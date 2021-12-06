أول مذيعة من قصار القامة: المُدرِّسة قالتلى العصايا أطول منك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت إيناس الجبالى، خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أنها اختارت أصعب الألعاب لتثبت نفسها للمجتمع، متابعة: "لعبة رفع الأثقال سهلة جدا، لأننا عندنا حلم وهدف لازم نوصله".

وأوضحت أنها واجهت التنمر فى الشارع والمدارس وفى كل مكان، مضيفة: "فى المدرسة المعلمة كانت بتقولى العصايا أطول منك، وكانت حاجة صعبة جدا، وكرهت المدرسة، وبابا قالى إنتى اللى تخلى الناس تفتخر بيكى أو تسخر منك".