أول مذيعة من قصار القامة: المُدرِّسة قالتلى العصايا أطول منك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضافت إيناس الجبالى، خلال لقائها مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، أنها اختارت أصعب الألعاب لتثبت نفسها للمجتمع، متابعة: "لعبة رفع الأثقال سهلة جدا، لأننا عندنا حلم وهدف لازم نوصله".
وأوضحت أنها واجهت التنمر فى الشارع والمدارس وفى كل مكان، مضيفة: "فى المدرسة المعلمة كانت بتقولى العصايا أطول منك، وكانت حاجة صعبة جدا، وكرهت المدرسة، وبابا قالى إنتى اللى تخلى الناس تفتخر بيكى أو تسخر منك".
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