أمطار على هذه المناطق.. حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد طقسًا لطيفًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس خلال الـ72 ساعة القادمة يتوقع الخبراء أن تتكون الشبورة المائية غدًا فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تتكوّن الأتربة العالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّ الفرصة مهيأة غدا الأثنين لسقوط أمطار خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

ويوم الثلاثاء 6 ديسمبر :

يتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وكذلك اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط والذى يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين ونصف المتر إلى أربعة أمتار.



ويوم الأربعاء 7 ديسمبر :



تشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وسيناء على فترات متقطعة.

كما يشهد البحر المتوسط اضطرابًا ملاحيًا ترتفع خلاله الأمواج لتتراوح بين ثلاثة إلى خمسة أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالى:

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 6 ديسمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

و درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 7 ديسمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 12.

بينما درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 8 ديسمبر:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.