قريبًا.. انطلاق مبادرة “معاشك بإيدك” للعمالة الغير منتظمة

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محمد سياف - ابو ظبي - صرحت الدكتورة ميرفت صابرين مستشار وزير التضامن الاجتماعي التابع للتأمينات والحماية الاجتماعية عن انطلاق مبادرة معاشك بإيدك للعمالة الغير المنتظمة، مشيرة إلي أنه سيتم البدء بعمال الزراعة بصورة تجريبية، منوهة بأنه سيكون نوع من أنواع التدخلات التي تم اقتراحها لاستمرار حماية فئة العمالة الغير منتظمة، لذا سيبدأ العمل بعمال المجال الزراعي والمقدر عددهم 5 مليون عامل غير منتظم.

كما استكملت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي تصريحاتها الصحفية بأنه يمكن لأي قطاع من قطاعات العمالة الغير المنتظمة المشاركة في مباردة معاشك بإيدك، وقد أكدت بأنه جاري العمل مع عمال إعادة تدوير المخلفات، وكذلك مع الصيادين، وعمال التزيين عن طريق إطلاق المبادرة الخاصة بدعم وحماية الأفراد العاملين لدى قطاع التزيين سواء الحلاقين والكوافير، وذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية.

الجمع بين مبادرة معاشك بإيدك والتأمينات الاجتماعية

صرحت مستشار وزيرة الضمان الاجتماعي أن مبادرة معاشك بإيدك تم تصميمها على أنها منظومة تكميلية تأمينية تكمل نظام التأمينات ولا يمكن اعتبارها بديلاً عنه، فيمكن للفرد المشاركة في التأمينات الاجتماعية والاشتراك في مبادرة معاشك بإيدك، مع تحديده لمواعيد الدفع والفترة والتكلفة بحيث ألا يقل عن 10 سنوات.

المبادرة تغطي خطر العجز الشيخوخة والوفاة

نوهت صابرين بأن هذه المبادرة ستطبق بشكل تجريبي في ثلاثة محافظات بموجب كبادرة حياة كريمة، وهي قنا، والفيوم، والمنوفية، ويتم ذلك بعد التنسيق مع المحافظين وكذلك نقابة العاملين لدى المهن الزراعية، والتوعية عن طريق مجموعة من الرائدات الريفيات المعنيون بشرح المنظومة؛ فهو يغطي من المخاطر المتعلقة بالعجز والشيخوخة والوفاة، ومن الممكن تقسيمها على فعات أو على دفعة واحدة.

ثم أكدت بأن المبادرة سيبدأ تنفيذها في غضون أيام في محافظة الفيوم، بحيث يمكن للفرد الدفع على 20 سنة محددة، ويقوم بتحديد القسط التأميني كل شهر أو كل 6 شهور، على أن تتوقف قيمة المعاش على مدى اشتراكه فضلاً عن الأقساط التي قام بدفعها، والسن التقاعدي سواء 50 أو 55 أو 60 أو 65 سنة.