/664533/عامر-حسين-أفضل-حل-للجنة-المسابقات-إلغاء-كأس-أمم-أفريقيا

تحدث عامر حسين عضو لجنة الأندية والمشرف على المسابقات، حول ضغط المباريات على الفرق المصرية الفترة المقبلة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية على قناة أون تايم سبورت ببرنامج "ملعب أون": " أفضل شئ إلغاء بطولة كأس أمم أفريقيا هذا سيريحنا جميعاً من ضغط المباريات، وسيريح لجنة المسابقات".

وأضاف: " الأهلي سيخوض مباراة في الدوري سواء قبل مباراة السوبر الإفريقي أو بعدها، وفى سياق متصل قال عامر حسين، إنه بعد تحديد موعد مباريات كأس العالم للأندية سيجرى تعديلات على جدول الدوري".

وأكمل: " تم وضع أكثر من سيناريو مع الأهلي مع عدم تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي بشكل رسمي، لنكون مستعدين لجميع الحالات".

السباح أحمد طارق: هطلب من الخطيب عضوية شرفية بالنادي الأهلي.. وأتمنى التواجد مع فريق السباحة

أكد أحمد طارق، بطل السباحة من ذوي الهمم، أنه سعيد للغاية بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "أنا مبسوط بالمصريين كلهم، وسعيد باستجابة النادي الأهلي لطلب الرئيس السيسي باللعب داخل النادي في السباحة".

محمود الخطيب

وواصل "تقابلت مع محمود الخطيب مرة واحدة من قبل داخل النادي الأهلي، وسعيد بمقابلتة غداً من جديد وتواجدي لاعباً داخل صفوف الفريق، وبزور النادي كل فترة".

وتابع "الخطيب أسطورة الكرة المصرية، وهطلب منه بس أني أكون لاعب سباحة بالنادي الأهلي، وأريد أن تكون لي عضوية شرفية داخل النادي الأهلي".

الرئيس السيسي يعد بتنفيذ مطالب إحدى فتيات ذوى القدرات

وقالت الفتاة هند:" أنا بحلم أن كل الوثائق الرسمية، سواء البطاقة أو جوازات السفر، تكون مكتوبة بطريقة برايل «الملموسة» لمساعدة كل المكفوفين علشان نقدر نتعرف على الآخرين.

ومن جانبه، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: فى عندنا مجمع الوثائق المؤمنة، بيطلع إصدارات وسنسعى إلى وضع ما تطالبين به، لكن يلزن أن ندرس الأمر حتى نتأكد من أنه يتوافق مع قوانين الدولة، ولو مافيش تعارض هانعمل على تنفيذه فورًا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الفنان مصطفى شعبان، والإعلامي شريف مدكور، قد شاركا فى احتفالية «قادرون باختلاف»، حيث قاما بإدارة الحوار مع الأطفال من ذوى القدرات.

وعلم موقع دوت الخليج بتواصل المركز الإعلامي بالنادي الأهلي مع السباح أحمد طارق، استجابة لطلب الرئيس السيسي بتواجده داخل النادي الأهلي غداً الأثنين.

وكان أحمد طارق تحدث اليوم أمام الرئيس السيسي وأكد أنه يحلم باللعب داخل النادي الأهلي في فريق السباحة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أن طلب أحمد طارق مجاب وأن الأهلي أرسل موافقته الفورية للتواجد داخل النادي