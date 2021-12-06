الطفلة بسملة : كنت مبسوطة عشان شوفت الرئيس السيسى واتصورت معاه

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أنها تتمنى أن تكون رسامة أو مهندسة فى المستقبل.
وأشارت إحدى المشاركات باحتفالية قادرون باختلاف، إلى أنها كانت سعيدة لمشاركتها فى الاحتفالية، قائلة: "كنت مبسوطة عشان شوفت الرئيس السيسى، واتصورت معاه".
وكانت الطفلة قد وجهت سؤالا للرئيس أثناء حضورة احتفالية "قادرون باختلاف": حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟ ليرد: "أنا هطلب من وزير الدفاع يسمح لبسملة تركب طيارة ثنائى مع أحد الطيارين.. مادام حابه الحكاية دى".
واستكمل الرئيس: "هنصورك.. ونورى الناس بسملة وهى فى الطيارة لوحدها".
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