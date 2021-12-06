جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الأحد
وأضاف زمزم: "المبادرة تهتم بتوطين أهالينا بشكل يليق بالإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة، حيث إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يكون هناك مشروع بهذا الحجم خلال 3 سنوات فقط، وقياس دورى من الوزارات وشراكة أساسية من المجتمع المدنى".
ولفت إلى أن كل الوزارات تعمل ليلا ونهارا مع والشركات المصرية على توطين الصناعات، وتطوير الحرف اليدية والتراثية من أجل تطوير جميع قرى حياة كريمة بميزانية ضخمة للغاية.
جدير بالذكر، أنه يجرى، حاليا، التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والمقترح تطبيقها فى 60 مركزا موزعة على محافظات الجمهورية، فيما تركز معايير اختيار هذه المراكز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة وأهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحد سفراء حياة كريمة: المبادرة «مشروع القرن» وتحقق آمال المصريين (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.