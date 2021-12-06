أحد سفراء حياة كريمة: المبادرة «مشروع القرن» وتحقق آمال المصريين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال مصطفى زمزم، أحد سفراء مبادرة "حياة كريمة"، إن المبادرة تعد إنجازا تاريخيا بمعنى الكلمة، حيث يعد هذا "مشروع القرن"، إلى جانب مشروع بناء السد العالى، وتأميم قناة السويس.





جاء ذلك، فى تصريحات لـ برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز الفضائية، مساء أمس الأحد

وأضاف زمزم: "المبادرة تهتم بتوطين أهالينا بشكل يليق بالإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة، حيث إنه لأول مرة فى تاريخ مصر يكون هناك مشروع بهذا الحجم خلال 3 سنوات فقط، وقياس دورى من الوزارات وشراكة أساسية من المجتمع المدنى".

ولفت إلى أن كل الوزارات تعمل ليلا ونهارا مع والشركات المصرية على توطين الصناعات، وتطوير الحرف اليدية والتراثية من أجل تطوير جميع قرى حياة كريمة بميزانية ضخمة للغاية.

جدير بالذكر، أنه يجرى، حاليا، التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والمقترح تطبيقها فى 60 مركزا موزعة على محافظات الجمهورية، فيما تركز معايير اختيار هذه المراكز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التى تتبناها الدولة وأهمها برنامج التأمين الصحى الشامل فضلا عن التوجه الذى تدعمه القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.