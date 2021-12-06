وزيرة التضامن تعلن تفاصيل توجيهات الرئيس بتنفيذ خطة دعم ذوى الهمم (فيديو)

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامجه "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى بـ التليفزيون المصرى: "لدينا لجنة تنسيقية تضم 20 وزارة، وأعضاء من مجلس النواب، واللجنة معنية بقانون الإعاقة ومشاكلهم، والتوصيات على مدار العام يتم مناقشتها، وكل وزارة معنية لتنفيذ كل جزء منها".
وأضافت: "هناك دعم من كل الجهات لذوى الهمم، وكذلك دعم لأمهات وآباء ذوى الهمم من الدولة، ويتم تأهيلهم نفسيا لتربية أطفالهم ذوى الهمم".
واشارت الوزيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على تزويد أعداد الرائدات إلى 20 ألف رائدة بدلا من 3 آلاف للكشف مبكرا عن الطفل وتأهيله حتى لا تتفاقم الأزمة".
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