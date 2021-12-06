«لازم نتعامل معاهم إنهم طبيعين»..عمرو أديب يطالب بحقوق ذوي الهمم

/664534/لازم-نتعامل-معاهم-إنهم-طبيعينعمرو-أديب-يطالب-بحقوق-ذوي-الهمم

تحدث الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه «الحكاية»، المذاع عبر قناة mbc مصر عن ذوي الهمم، مناشدا الدولة بضرورة القاء الضوء على حقوقهم، جاء ذلك على هامش تعليقه على احتفالية «قادرون باختلاف» التي أقيمت في صباح اليوم الأحد.

تحيا مصريرصد طلبات عمرو أديب نيابة عن ذوي الهمم

ووضع عمرو أديب خلال البرنامج مجموعة متطلبات يجب أن تقوم بها الدولة لمساندة ذوي الهمم، إذ قال: «الناس دي مش عايزة إحسان هي عايزة مكان، هقول طلبين لازم الدولة تنفذهم، الأول تفعيل النسبة بتاعتهم في الوظايف في كل مكان، والثاني محتاجين نمهد الشوارع والأماكن ليهم عشان يبقوا واخدين حقهم زينا».

وأضاف: «الحاجات دي بتتعمل عميابي برة مصر من غير تفكير في إن ده حقهم».

هشتاج «السيسي حبيب المصريين» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدر هاشتاج «السيسى حبيب المصريين» مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك- تويتر) وذلك بعد إحتفالية «قادرون بإختلاف» والتى شهدها بمركز المنارة الأحد، بمشاركة جموع كبيرة من ذوي الهمم وأصحاب الإحتياجات الخاصة، حيث يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تنظيم مؤتمر خاص بذوي الاحتياجات الخاصة سنويا في اليوم العالمي لهم تحت عنوان "قادرون باختلاف"، والتي كان آخرها اليوم الأحد، والالتقاء بالنماذج الناجحة منهم في المجالات المختلفة بمختلف الفعاليات مثل مؤتمرات ومنتديات الشباب، والسعي المستمر لتذليل الصعوبات أمامه، الإشادة بالإنجازات التي يحققها ذوو الهمم في مختلف المجالات.

احتفالية قادرون بإختلاف

هذا وأُقيمت صباح اليوم الأحد، احتفالية «قادرون باختلاف» للاحتفال بذوي القدرات الخاصة وإنجازاتهم، بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 450 شخصًا من ذوي القدرات الخاصة داخل وخارج القاعة، حيث تبث الاحتفالية في بث مباشر على الهواء مباشرة.

و قدمت الإعلامية المصرية إيمان الحصري احتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة ومشاركتها في تقديم حفل افتتاح طريق الكباش.